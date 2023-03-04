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Spor

Adem Ljajic sahalara asistle döndü

661 gün sonra resmi maça çıkan Karagümrük'ün yıldız oyuncusu Adem Ljajic, takımının Sivasspor'u 4-3 yendiği karşılaşmada 1 asist yaptı.

AA4 Mart 2023 Cumartesi 16:17 - Güncelleme:
Adem Ljajic sahalara asistle döndü
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VavaCars Fatih Karagümrük'ün Boşnak futbolcusu Adem Ljajic, Demir Grup Sivasspor mücadelesinde 69. dakikada oyuna girerek 661 gün sonra resmi maça çıktı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelenin 69. dakikasında Colley'in yerine oyuna dahil olan Adem Ljajic, 11 Mayıs 2021'den sonra ilk kez resmi bir karşılaşmada boy gösterdi.

2018-2019 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan Adem Ljajic, siyah-beyazlı formayla son maçına 11 Mayıs 2021 tarihinde Fatih Karagümrük'e karşı oynamıştı.

Geçtiğimiz sezon kadro dışı kalan ve resmi maçlarda oynamayan Adem Ljajic, daha sonra Fatih Karagümrük'le anlaşmaya varmıştı.

Bu sezonun ilk yarısı oynanırken kırmızı-siyahlı ekiple sözleşme imzalayan Boşnak oyuncu, sakatlığı nedeniyle yeni takımında uzun süre forma giyememişti.

Mücadelenin uzatma dakikalarıyla birlikte toplam 30 dakika sahada kalan Adem Ljajic, Diagne'nin 80. dakikada attığı golde, pası veren isim oldu.

Bu arada Demir Grup Sivasspor'u 4-3 mağlup eden VavaCars Fatih Karagümrük, ligdeki 7. galibiyetini alarak puanını 29'a çıkardı.

Süper Lig'de 11. kez mağlup olan Sivasspor ise 24 puanda kaldı.

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