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Spor

Adem Ljajic'e Marsilya kancası

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu iddia edilen Beşiktaş'ın 10 numarası Adem Ljajic'e Fransa'dan talip çıktı. Marsilya'nın Ljajic için teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

03 Eylül 2020 Perşembe 10:04 - Güncelleme: 03 Eylül 2020 Perşembe 10:04
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Beşiktaş'ta aldığı yüksek maaş nedeniyle gönderilmesi planlanan Adem Ljajic'e Fransız takımlarından Marsilya'nın talip olduğu ortaya çıktı.

Takvim'in haberine göre; Marsilyalı yetkililerin Adem için resmi teklif yapmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında. Beşiktaş Yönetimi'nin teklifi beklediği ve Sırp oyuncuyu satarak rahatlamak istediği öne sürüldü.

2 SEZONDA 16 GOL ATTI

Beşiktaş'ın satmaya çalıştığı Adem Ljajic 2 sezonda çıktığı 61 resmi karşılaşmada 16 gol, 20 asistlik bir performans sergiledi. Adem için resmi teklif bekleniyor.

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