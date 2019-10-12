Adem Ljajic'e sürpriz talip

Rusya Premier Lig ekibi CSKA Moskova'nın Boşnak asıllı futbolcuyla ilgilendiği bildirildi.

Tecrübeli ismi menajerler aracılığıyla takip eden Rus ekibinin, Ocak ayında Ljajic için kara-kartal'ın kapısını resmen çalması bekleniyor.

PERFORMANSI DİP YAPTI

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın performansından memnun kalmadığını açıkladığı Adem Ljajic, bu sezon büyük bir düşüşe geçti.

"Ben de kendi performansımdan memnun değilim." diyen Ljajic, Alanyaspor maçının ilk 45 dakikasında oyunda kaldı ve topa sadece 20 kez dokundu. Kaleye hiç şut atmayan Sırp oyuncu, 3 kez başarılı dripling yaptı. 3 ortasının 2'sinde isabet sağlayan Ljajic, 9 top kaybıyla oynadı. Beşiktaş'ın oyun aklı olması beklenen Ljajic'in 45 dakika boyunca sadece yüzde 75 isabetle 9 başarılı pas yapması da dikkatlerden kaçmadı.

Sezon başında bonservisi Torino'dan alınan Adem Ljajic, bu sezon istatistikleriyle de 'dip' yaptı. Çıktığı 6 maçın 6'sında da ilk 11 oynayan Ljajic, bu maçlarda ort. 82 dakika sahada kaldı. Sadece 1 gol atan Ljajic, maç başına 1.5 şut attı. Bunun ötesinde 28 yaşındaki yıldızın, hiç pozisyona girememesi de dikkat çekti. Maç başına 62.3 kez topla buluşan Ljajic, maç başına 1 pozisyon hazırladı. Ljajic, her maç ortalama 1 isabetli orta yaparken, her 2 maçta 1 başarılı ara pas yaptı. Toplamda 3 asist yaptı. Maç başına 36.5 başarılı pas adediyle oynayan Sırp orta saha ayrıca 1.5 başarılı top sürme istatistiği yakaladı.

Beşiktaş'ın yıldızı, bu sezon 3'ü itirazdan olmak üzere toplam 4 sarı kart gördü.

(Fanatik)