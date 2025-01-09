İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ocak 2025 Perşembe / 10 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,3505
  • EURO
    36,5243
  • ALTIN
    3035.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Adem Ljajic'e Trendyol 1. Lig'den sürpriz talip
Spor

Adem Ljajic'e Trendyol 1. Lig'den sürpriz talip

Türkiye'de Beşiktaş ve Fatih Karagümrük formaları giymiş olan Adem Ljajic'e Trendyol 1. Lig'den talip çıktı.

Haber Merkezi9 Ocak 2025 Perşembe 13:21 - Güncelleme:
Adem Ljajic'e Trendyol 1. Lig'den sürpriz talip
ABONE OL

2018-2023 yılları arasında Beşiktaş ile Fatih Karagümrük formaları giyen Adem Ljajic, Trendyol 1. Lig'den sürpriz bir teklif aldı.

Sırbistan'dan Sport Klub'un haberine göre; Novi Pazar'da hem futbolculuk hem basketbolculuk yapan 33 yaşındaki Adem Ljahic'e Adanaspor teklif yaptı.

Adanaspor'un 500 bin euro'luk maaş teklifine karşın Adem Ljajic, Novi Pazar'da kalmayı tercih etti.

"PARA SÖZ KONUSU DEĞİL"

Haberin detayında, Adem Ljajic'in Novi Pazar'a hiç para konuşmadan geldiği, kentin ve takımın sembol ismi olduğu ve bu nedenle kariyer sonuna kadar ayrılığın söz konusu olamayacağı belirtildi.

BU SEZON 13 GOLLÜK KATKI

Futbol hayatını Novi Pazar'da yeniden dirilten Adem Ljajic, bu sezon oynadığı 19 Sırbistan Süper Ligi maçında 7 gol atıp 6 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.