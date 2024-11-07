İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Kasım 2024 Perşembe / 6 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2385
  • EURO
    37,1071
  • ALTIN
    2971.38
  • BIST100
    8946.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Adem Ljajic'in yeni mesleği herkesi şaşırttı
Spor

Adem Ljajic'in yeni mesleği herkesi şaşırttı

Novi Pazar Futbol Takımı'nda forma giyen Adem Ljajic Novi Pazar Basketbol Takımı ile de sözleşme imzaladı.

7 Kasım 2024 Perşembe 19:51 - Güncelleme:
Adem Ljajic'in yeni mesleği herkesi şaşırttı
ABONE OL

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Sırp futbolcu Adem Ljajic, futbol tarihine geçecek bir imza attı.

Sırbistan Ligi ekiplerinden Novi Pazar'da forma giyen futbolcunun, aynı zamanda kulübün basketbol takımında da forma giymeye başlayacağı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, basketbol takımının da Adem Ljajic ile sözleşme imzaladığı ve tecrübeli futbolcunun hem futbol takımında hem de basketbol takımında forma giyeceği belirtildi.

33 yaşındaki Ljajic, bu sezon Novi Pazar formasıyla 14 maça çıkarken bu maçlarda 5 gol 6 asistlik performans gösterdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.