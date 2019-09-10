Sahalarında ağır bir yenilgi aldıklarını belirten Ljajic, Beşiktaş’la ilgili de sezona istedikleri gibi başlayamadıklarını belirtti. Yıldız futbolcu, “Bizden beklentilerin yüksek olduğunun farkındayız. Şu ana kadar almamız gereken puanların aşağısında kaldık. Yeni oyuncuların geldiği bir kadro kuruldu. Güzel şeyler zaman gerektirir” ifadesini kullandı.

GOL SAYISINDA HEDEFİM YOK

Ljajic, ayrıca Vodafone Park’ta farklı bir heyecan yaşadıklarını da sözlerine ekleyip, “Taraftarımız arkamızdayken ekstra motive oluyoruz ve rakiplerin bundan nasıl etkilendiğini yüzlerinden okuyabiliyoruz” ifadesini kullandı. 27 yaşındaki futbolcu, gol sayısı olarak herhangi bir hedefi olmadığını da belirterek “Elbette skor üretmek çok güzel bir his ancak önceliğim Beşiktaş’a fayda sağlamak” dedi.

(Akşam)