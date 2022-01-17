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Spor

Adem Ljajic'ten Beşiktaş yönetimini şaşırtan talep

Beşiktaş'ta sezon başında kadro dışı bırakılan Adem Ljajic, devre arasında takımla yolları ayırmak için kolları sıvadı.

17 Ocak 2022 Pazartesi 08:53 - Güncelleme: 17 Ocak 2022 Pazartesi 08:53
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Bu doğrultuda menajeri aracılığıyla kendisine takım bakan ve İstanbul temsilcisi Başakşehir'le anlaşma sağlayan Boşnak futbolcunun, Beşiktaş'tan ayrılık için şok bir talepte bulunduğu ortaya çıktı. Kara Kartal'dan yıllık 4.2 milyon Euro kazanan Ljajic'in, Başakşehir'le 650 bin Euro'ya el sıkıştığı ve sezonun kalan bölümündeki 2.1 milyon Euro'luk alacağından 1 milyon 450 bin euroluk kısmını Beşiktaş'tan talep ettiği kaydedildi. Ancak Siyah- Beyazlı idarecilerin bu talebe olumsuz yanıt verdiği belirtildi.

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