İSTANBUL 14°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Aralık 2025 Salı / 11 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9502
  • EURO
    50,5775
  • ALTIN
    6058.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Adem Yeşilyurt'a milli davet

Karşıyaka'nın 18 yaşındaki yıldızı Adem Yeşilyurt, UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur maçlarına hazırlık kapsamında 11-14 Ocak tarihleri arasında Antalya'da Özbekistan ile oynanacak özel maçlar için aday kadroya davet edildi.

IHA30 Aralık 2025 Salı 16:38 - Güncelleme:
Adem Yeşilyurt'a milli davet
ABONE OL

Karşıyaka'nın 2007 doğumlu kanat oyuncusu Adem Yeşilyurt, performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Takımda bazı futbolcuların bahis cezası almasının ardından forma şansı bulan genç oyuncu, bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirerek kısa sürede adından söz ettirdi. Gösterdiği çıkışla birçok kulübün radarına giren Adem'e yurt içinden ve dışından pek çok takımın ilgi gösterdiği öğrenildi.

18 yaşındaki futbolcu, bu başarılı performansının ardından milli takıma da davet edildi. Adem Yeşilyurt, U19 Milli Takımı'nın UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur maçları hazırlıkları kapsamında 11-14 Ocak tarihleri arasında Antalya'da Özbekistan ile oynayacağı özel maçların aday kadrosunda yer aldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.