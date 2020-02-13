'Adem'i oynat Falcao'yu kenarda beklet hadi bakalım!'

13.02.2020 15:41 - Güncelleme: 13.02.2020 15:41

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Haber Glabel'de katıldığı canlı yayın sırasında 14 yabancı kuralı hakkında konuştu.

14 yabancı sayısının fazla olduğunu belirten Şenol Güneş, yabancı futbolculara verdiği paralar yüzünden kulüplerin ekonomik olarak çökme noktasına geldiğini söyledi. İşte Şenol Güneş'in açıklamaları....

BORÇ SEBEBİ YABANCILAR

14 oyuncu fazla, Türk oyuncuların oynaması lazım. Türk oyuncu lazımsa, kulüp yapılarına bakmamız lazım. Altyapılara yönelmemiz lazım. Borçların sebebi yabancı oyuncular. Döviz karşısında paramızı korumak istiyoruz ama paramız gidiyor. Türk futbolcusuna döviz vermemekle Türk parasını koruyamayız.

6-7 YABANCI YETER

14 yabancı alıyoruz, yarısı oynamıyor. Bu yabancı transferleri kolaya getiriyor. Menajer getiriyor, tarama da yapılmadan alınıyor. Tarama yapıldığını düşünmüyorum. Ben de başarılı olsam, günlük başarı için giderim alırım yabancı. 6-7 yabancı oyuncu yeter.

EMRE AKBABA ÖRNEĞİ

Galatasaray, Emre Akbaba'yı 3-4 milyon euroya aldı. Onun yerine yabancı birini alsaydı kaç parya alacaktı? 10 milyon euroya alacaktı. İşte yerli oyuncu bu.

FALCAO İÇİN AÇIKLAMA!..

Falcao'nun maliyeti ne kadar, Adem Büyük'ün maliyeti ne kadar? Galatasaray fazla yabancı aldı, düşündüğü gibi çıkmadı. Falcao'yu oynatma bakalım hadi? Adem'i oynat, Falcao'yu beklet! Ne zaman oynar Adem, Falcao'nun kötü olduğunu görürsen ve Adem de iyiyse oynar. O zaman da neden aldın derler. Yabancı kriteri çıktığında doğru maddeler vardı. Çok oyuncu alan TFF'ye ödeme yapacaktı ama olmadı.

PEPE'Yİ GETİRDİK NE OLDU?

Trabzonspor kimi sattı? Yusuf Yazıcı! Kimi satmayı düşünüyor, Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür! Türk futbolu bu şekilde kalkınabilir. Beşiktaş'a Pepe'yi aldık en oldu? Giderken erozyona uğruyorsun. Ne marka değeri artıyor, ne oyuncu değeri artıyor.