1 Eylül 2025 Pazartesi
Ademola Lookman için devreye girdiler! Ezeli rakipler karşı karşıya

Transferin son saatlerinde hareketlilik devam ediyor. Atalanta'dan ayrılması beklenen Ademola Lookman için Galatasaray ve Fenerbahçe devreye girdi. İşte detaylar...

1 Eylül 2025 Pazartesi 22:06
Ademola Lookman için devreye girdiler! Ezeli rakipler karşı karşıya
Transferin son saatlerinde hareketlilik devam ediyor. Atalanta'dan ayrılması beklenen Ademola Lookman için Galatasaray ve Fenerbahçe devreye girdi.

Barış Alper Yılmaz'ın Neom SC transferi yılan hikayesine dönerken, sarı-kırmızılı yönetim oyuncunun yerine altrenatifler araştırmaya başladı.

Galatasaray'da kanat transferi için gündeme gelen isim Ademola Lookman oldu.

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

İtalyan basının haberine gör sarı-kırmızılılar, Ademola Lookman transferi için Atalanta ve oyuncunun temsilcisi ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Atalanta, Nijeryalı oyuncu için 55 milyon euro talep etti. Galatasaray, Osimhen transferinde olduğu gibi stratejik bi hamle planlıyor.

Oyuncu Atalanta ile köprüleri attı ve kesin olarak takımdan ayrılmak istiyor.

Bir başka habere göre ise Fenerbahçe'de oyuncunun peşine düştü.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda Atalanta formasıyla 40 maça çıkan kanat oyuncusu, 20 gol attı 7 de asist yaptı.

