Atalanta forması giyen ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Ademola Lookman ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

ATLETICO ANLAŞTI AMA...

Di Marzio'nun haberine göre, Nijeryalı futbolcuyla ilgilenen bir başka ekip olan Atletico Madrid, Lookman transferi için Atalanta ile anlaşma sağladı.

ANLAŞMA ŞARTLARI

Atletico Madrid, Lookman için Atalanta ile 35+5 milyon euro bedel karşılığında anlaşma sağladı.[Fenerbahçe'nin anlaştığı bonservis]

İtalyan kulübü, Atletico'dan peşinat ya da garanti talep etmedi. Atletico, Lookman'a Fenerbahçe'nin anlaştığı net maaşın yarısını teklif etti. Lookman, bu transfere onay vermedi.

FENERBAHÇE'Yİ İSTİYOR

28 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'ye transfer olmak istiyor.

Fenerbahçe, Lookman transferi için Atalanta ile görüşmelerine devam ediyor.

ANTRENMANA ÇIKMADI

Ademola Lookman, devam eden transfer görüşmeleri nedeniyle Atalanta'ta takım idmanına çıkmadı ve bireysel çalıştı. Lookman'ın, pazar günü oynanacak Como maçının kadrosunda da yer alması beklenmiyor.

Atalanta forması altında bu sezon 19 maçta süre bulan Lookman, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.