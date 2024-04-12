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Spor

Adı Aston Villa ile anılıyor! İngilizlerden Ferdi Kadıoğlu için açıklama geldi

Adı birçok Avrupa kulübüyle anılan Fenerbahçe'nin en yıldızı Ferdi Kadıoğlu için son olarak Aston Villa ile anlaştığı yönünde haberler çıkmıştı. İngiliz kulübünden cevap geldiği ileri sürüldü. İşte detaylar...

12 Nisan 2024 Cuma 13:17 - Güncelleme:
Adı Aston Villa ile anılıyor! İngilizlerden Ferdi Kadıoğlu için açıklama geldi
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Fenerbahçe'nin transferde en çok adı anılan oyuncularından Ferdi Kadıoğlu'nun, İngiltere Premier Lig takımı Aston Villa'nın gündeminde olduğu iddia edildi.

Ancak İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Aston Villa kaynakları bu haberleri doğrulamadı.

Romano'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İngiliz kulübünün Ferdi ile görüştüğü ve anlaşmaya vardığı yönündeki iddiaların doğru olmadığı ifade edildi.

Aston Villa ile Fenerbahçe arasında da Ferdi Kadıoğlu'nun transferi için herhangi bir görüşme yapılmadığı belirtildi.

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