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Spor

Adı Avrupa devleriyle anılıyordu! Napoli'den Victor Osimhen açıklaması

Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı ve performansıyla birçok Avrupa devini peşine takan Victor Osimhen için sevindiren haber Napoli'den geldi. Ara transfer döneminde takımdan ayrılacağı yönünden birçok haber çıkan Nijeryalı oyuncu için İtalyan ekibinin sportif direktörü konuştu. İşte detaylar...

9 Aralık 2024 Pazartesi 14:05 - Güncelleme:
Adı Avrupa devleriyle anılıyordu! Napoli'den Victor Osimhen açıklaması
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Galatasaray yaz transfer döneminde sürpriz bir şekilde Victor Osimhen'i bir yıllığına kiralamıştı. 75 milyon euro serbest kalma bedeli olan Osimhen'in devre arasında Galatasaray'a veda edeceği öne sürülmüşü.

Buna karşın Nijeryalı golcü, sezonu Galatasaray'da tamamlamak istediğini dile getirmişti.

Öte yandan Osimhen'in adı transfer dedikodularına karışmaya devam ediyor. Manchester United, PSG ve Juventus'un Osimhen'le ilgilendiğine dair haberler uluslararası basında yer alıyor.

Yaşanan sürecin ardından Napoli kanadından Galatasaray'ı sevindiren bir Osimhen açıklaması geldi.

DAZN'a konuşan Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, "Osimhen ocak ayında takım değiştirecek mi?" sorusuna "Kimse bizi aramadı. Şu anda kesinlikle hiçbir şey yok" cevabını verdi.

GALATASARAY KARNESİ

Galatasaray formasıyla Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 13 maça çıkan Victor Osimhen, 10 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi.

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