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  • Adı Beşiktaş ile anılıyordu! Ansu Fati'nin yeni durağı belli oldu
Spor

Adı Beşiktaş ile anılıyordu! Ansu Fati'nin yeni durağı belli oldu

Adı Süper Lig devlerinden Beşiktaş ile anılan Barcelona'nın genç yıldızı Ansu Fati için yeni gelişmeler yaşanıyor. 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu için Fransız ekibi ile anlaşma sağladı. Ansu Fati gelecek sezon Fransa'da kiralık olarak forma giyecek. İşte Ansu Fati'nin el sıkıştığı o kulüp...

HABER MERKEZİ29 Mayıs 2025 Perşembe 15:12 - Güncelleme:
Adı Beşiktaş ile anılıyordu! Ansu Fati'nin yeni durağı belli oldu
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Uzun süredir adı Beşiktaş'la da anılan Ansu Fati'nin yeni adresi belli oluyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre.; Genç yıldız, gelecek sezon için Monaco ile el sıkıştı. Fransız kulübü, Barcelona ve oyuncu tarafıyla satın alma opsiyonlu kiralık transfer konusunda prensipte anlaşma sağladı.

22 yaşındaki sol kanat oyuncusunun kiralık transferine dair yapılan anlaşmada, Monaco'nun sezon sonunda 20 milyon euro karşılığında bonservisini alma hakkı bulunuyor. Taraflar arasında son detayların da kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Barcelona formasıyla 6 La Liga, 4 Şampiyonlar Ligi ve 1 Kral Kupası maçında toplam 298 dakika süre alan Fati, gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

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