İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Nisan 2024 Cumartesi / 28 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,0201
  • EURO
    34,8521
  • ALTIN
    2398.41
  • BIST100
    9618.83
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Adı Beşiktaş ile anılıyordu! Antalyaspor'dan açıklama geldi
Spor

Adı Beşiktaş ile anılıyordu! Antalyaspor'dan açıklama geldi

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe gazetecilerle bir araya geldi ve merak edilenleri cevapladı. Kırmızı beyazlıların başkanı Boztepe, bir süredir adı Beşiktaş ile anılan teknik direktör Sergen Yalçın'ın kulüpteki geleceği hakkında da konuştu. İşte merak edilen o açıklama...

AA6 Nisan 2024 Cumartesi 13:23 - Güncelleme:
Adı Beşiktaş ile anılıyordu! Antalyaspor'dan açıklama geldi
ABONE OL

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, teknik direktör Sergen Yalçın ile gelecek sezonda için yakın zamanda görüşme gerçekleştireceklerini söyledi.

Boztepe, gazetecilere yaptığı açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Salı günü Antalya'da oynanan ve 1-1 biten MKE Ankaragücü maçında skor üstünlüğünü koruyamadıkları için sahadan hedefledikleri üç puan yerine bir puanla ayrıldıklarını belirtti.

Takımlarının bu karşılaşmanın ikinci yarısında sergilediği oyundan memnun olmadığını ifade eden Boztepe, bunun detaylarına baktıklarını dile getirdi. Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, ligin 32. haftasında 14 Nisan Pazar günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacakları maçtan üç puanla dönmek istediklerini kaydetti.

Adı Beşiktaş ile anılan teknik direktör Sergen Yalçın'ın gelecek sezon Antalyaspor'da görevine devam edip etmeyeceği ile ilgili soruyu cevaplayan Boztepe, "Şu anda bu konuyla alakalı herhangi bir olumsuz bir açıklamamız yok. Olumsuz bir görüşümüz de yok. Bu konu Rizespor maçından sonraki en önemli gündem maddelerimizden biri. Hocamızla zaten görüşeceğiz. Hocamızın kardeşinin sağlık durumuyla alakalı bir sıkıntısı vardı. Ondan dolayı İstanbul'a gitti, gelir gelmez görüşeceğiz." diye konuştu.

"BAŞARISIZ BULDUĞUMUZ DURUMLARDA DİK DURUŞUMUZU BOZMAYIZ"

Boztepe, Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısı'na katılan 20 kulübün 16'sının, Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminin görevine devam etmemesi konusunda hemfikir olduğunu aktararak, "Bununla alakalı da yakın bir zamanda Kulüpler Birliğinden bir karar çıkacak. Karar çıktığı zamanda tüm kamuoyuna hep beraber paylaşmış olacağız." dedi.

Bir gazetecinin "Antalyaspor olarak imza atan kulüplerden biri miyiz?" sorusu üzerine konuşan Boztepe, "Bizim Galatasaray maçından sonra açıklamalarımız vardı. Hatta sonrasında yine bir konuşmam vardı. Bu konuda, başarısız bulduğumuz durumlarda dik duruşumuzu bozmayız." yanıtını verdi.

Boztepe, Türk futbolu için kulüplerin çoğunluğunun yabancı hakemden yana olduğu görüşünü paylaştı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK), olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçının cezalarını açıklama zamanını eleştirirken, tüm takımların taraftarlarına kulüplerinin ağır cezalarla karşılaşmaması için sağduyu çağrısında bulunan Boztepe, "Bana göre iki taraf da daha ağır cezalar alabilirdi. Eğer ki bu bir sonuç, daha sonrasındaki müsabakalar için örnek teşkil edecekse, alması da gerekirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Boztepe, Şanlıurfa'da yarın oynanacak Turkcell Süper Kupa mücadelesinde, Galatasaray karşısında 19 yaş altı takımla sahaya çıkacağı konuşulan Fenerbahçe'deki son durumu merak ettiğini sözlerine ekledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.