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Spor

Adı Beşiktaş ile anılıyordu! Felix Magath iddialara cevap verdi

Adı bir süredir Beşiktaş ile anılan Alman teknik direktör Felix Magath Berlin'de düzenlenen bir etkinlikte açıklamalarda bulundu. 71 yaşındaki teknik adam siyah beyazlı ekip hakkındaki iddialara cevap verdi. İşte o cevap...

Haber Merkezi14 Ocak 2025 Salı 16:53 - Güncelleme:
Adı Beşiktaş ile anılıyordu! Felix Magath iddialara cevap verdi
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Teknik direktör arayışını sürdüren Beşiktaş için Felix Magath ismi gündeme gelmişti. Kicker'e röportaj veren Alman çalıştırıcı Beşiktaş iddialarını yanıtladı.

Bundesliga'daki şampiyonluk yarışını değerlendiren Magath, Bayern Münih'in mutlu sona ulaşacağını iddia etti.

71 yaşındaki teknik adam hala çalışmak istediğini belirtirken, "Kendimden ve çevremden bazı taleplerim var. Bu yüzden her kulüp için uygun değilim." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın ilgisinin sorulması üzerine ise Alman teknik direktör, "Bu konuda bir şey söyleyemem." dedi.

HERTHA BERLİN KARNESİ

Magath son olarak 2022 Haziran'da Hertha Berlin'i çalıştırdı. 9 maç görevde kalan deneyimli hoca 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

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