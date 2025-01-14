Teknik direktör arayışını sürdüren Beşiktaş için Felix Magath ismi gündeme gelmişti. Kicker'e röportaj veren Alman çalıştırıcı Beşiktaş iddialarını yanıtladı.

Bundesliga'daki şampiyonluk yarışını değerlendiren Magath, Bayern Münih'in mutlu sona ulaşacağını iddia etti.

71 yaşındaki teknik adam hala çalışmak istediğini belirtirken, "Kendimden ve çevremden bazı taleplerim var. Bu yüzden her kulüp için uygun değilim." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın ilgisinin sorulması üzerine ise Alman teknik direktör, "Bu konuda bir şey söyleyemem." dedi.

HERTHA BERLİN KARNESİ

Magath son olarak 2022 Haziran'da Hertha Berlin'i çalıştırdı. 9 maç görevde kalan deneyimli hoca 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.