Beşiktaş, Süper Lig'de ara transfer döneminde kadrosuna bir sol bek takviyesi yapmak istiyor.

Siyah-beyazlılarda gündeme gelen son isim İtalya Serie A takımlarından Lazio'da forma giyen Luca Pellegrini oldu.

İtalyan basınında çıkan haberlerde Beşiktaş'ın 25 yaşındaki sol bekle ilgilendiği iddia edilirken Lazio Sportif Direktörü Angelo Fabiani konuya açıklık getirdi.

Lazio'nun yeni transferleri için düzenlenen imza töreninde konuşan Fabiani, "Son derece karmaşık bir operasyon. Juventus'a gitmeli, Juventus da onu Beşiktaş'a satmalı. Bunu zor bir çözüm olarak görüyorum. Resmi olarak kendisinde bir talebimiz olmadı." dedi.

Serie A'da 2023/24 sezonunun başında Lazio, Juventus'tan Pellegrini'yi kiraladı. İtalyan sol bekin kiralık sözleşmesi bu sezonun sonunda bitiyor.

Pellegrini kariyerinde Roma, Cagliari ve Eintracht Frankfurt formalarını da giydi. Bu sezon Lazio'da 21 maça çıkan Pellegrini 3 asist kaydetti.