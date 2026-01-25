Inter forması giyen Brezilyalı futbolcu Luis Henrique'nin talipleri artıyor.

İNGİLİZLER DEVREDE

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Premier Lig ekiplerinden Bournemouth, Luis Henrique ile ilgileniyor. Bournemouth'un, 24 yaşındaki futbolcunun durumunu takip ettiği yazıldı.

BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİNDE

Brezilyalı futbolcu, bir süredir Beşiktaş'ın da transfer gündeminde yer alıyor.

PİYASA DEĞERİ, SÖZLEŞMESİ

Inter forması altında bu sezon 23 maçta süre bulan Luis Henrique, 1 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 23 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki futbolcunun, Inter ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.