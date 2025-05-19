Beşiktaş'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, ülkesi Norveç'ten NRK'ye açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

"KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM"

Solskjaer, "Hava güneşli ve güzel, son zamanlarda iyi sonuçlar aldık. Kendimi gerçekten iyi hissediyorum." dedi.

"İLK VE SON KEZ OLDU"

Norveçli teknik adam, göreve başladıktan sonra Beşiktaş'ta antrenman tesislerinde oturma hiyerarşisini hemen değiştirdiğini söyledi. Beşiktaş'ta yaşadığı bir olayı anlatan ve tesislerde yediği yemekten sonra hemen bir garsonun gelip hemen tabağını aldığını söyleyen 52 yaşındaki teknik adam, "Bu ilk ve son kez oldu." diye konuştu.

"SÖZ KONUSU OLAMAZ"

Solskjaer, "Birinin bize garsonluk yapması söz konusu bile olamaz. Bunu kendimiz halledebiliriz, hem oyuncular da hem de antrenörler." diye konuştu.

"ÖYLE OLMADIĞIMI ANLADILAR"

Sözlerini sürdüren Norveçli teknik adam, "Ben onların kültürüne alışmalıyım, onlar da bana alışmalı. Birlikte altın ortalamayı bulabiliriz. Sanırım bunu bulduk. Benim o kadar o otoriter bir kişi olmadığımı anladılar." dedi.

"BENİM İÇİN SAÇMALIK"

Yemeklerde oturma hiyerarşisini kaldırdığını söyleyen Solskjaer, "Eğer bazı genç oyuncular gelip, orada bir süperstar oturduğu için masaya oturmazlarsa... Bu saçmalık. Benim için bu saçmalık. Hepimiz eşitiz ve birbirimize saygı duyuyoruz. Bence daha çok insanın takdir ettiği bu tür küçük şeyler, takımı birbirine daha da yakınlaştırdı." ifadelerini kullandı.

"ÇOK KÖTÜ BİR GRUBA GELDİM"

Solskjaer, "Çok kötü durumda olan bir gruba geldim. Hem fiziksel, hem zihinsel, hem de sonuçlar açısından. En çok üzerinde çalıştığımız şey öz güven oldu. Antrenman sahasında, saha içerisinde ve dışında eğlenmeliyiz. Ardından, bu oyunculara en uygun olduğunu düşündüğüm bir oyun tarzını benimsemek için bazı taktiksel değişiklikler. yaptım." dedi.

"BUNUN İÇİN ZAMAN HARCADIK"

Norveçli teknik adam, göreve geldikten sonra oyunculardan fiziksel olarak zorlu taleplerde bulunduğu ve takımın önemli isimlerinin kendisinden önceki döneme göre çok daha fazla koştuğu haberlerine ilişkin soruya, "Futbol fiziksel bir spor. Bu yüzden koşmak zorundasınız. Ben de oyuncularımdan bunu istiyorum. Topu kaybedersek, geri koşup geri kazanacağız. Buradaki birçok oyuncunun yetenek ve becerileriyle, doğru tutum sergilemelerinden çok şey kazanıyoruz ve bunun için çok zaman harcadık." sözlerini sarf etti.

"BEN BUNA İNANIYORUM"

Sözlerine devam eden Solskjaer, "Antrenmanlarda eğlenirsek ve birbirimize dikkat edersek, maçta yüzde yüz performans göstermek daha kolay olur. Bu konuda çok iyi tepkiler aldım. Evet, modern futbolda fiziksel güç ve koşu gücü olmadan kazanılamayacağına inanıyorum." dedi.

TRANSFER

NRK'de yer alan Solskjaer röportajında Galatasaray ve Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'a göre çok daha fazla parası olduğu ve Beşiktaş'ın transfer piyasasında daha akıllı tercihler yapması gerektiği yazıldı. Bu konuyla ilgili konuşan Solskjaer, "Başka türde oyuncularla anlaşmaya çalışıyoruz. Bu sayede daha güçlü hale gelebilir ve benim istediğim gibi bir futbol takımı olabiliriz. Kendi oyuncularını seçmek farklı bir şey." ifadelerini kullandı.

PATRICK BERG CEVABI

Solskjaer, Bodo/Glimt forması giyen ve gündemlerinde yer alan Patrick Berg için, "Bodo/Glimt'e büyük saygı duyuyorum ve diğer kulüplerin oyuncuları hakkında fazla konuşmak istemiyorum. Ancak Berg, Beşiktaş'a karşı birçok kez oynadı ve Türk medyasında adı Beşiktaş ile geçtiğinde, taraftarların istediği oyuncu olduğunu anladım. Hayır demedim ama o Bodo/Glimt'in oyuncusu." diye konuştu.

"BEKLEYİP GÖRECEĞİZ"

"Beşiktaş'taki görevinizi başarılı saymak için ne gerekiyor?" sorusu yöneltilen Solskjaer, "Bekleyip göreceğiz. İlk görevimiz, ligde biraz daha yukarıya çıkmak ve Avrupa Kupası'na katılmak için mücadele etmekti. Şu anda Avrupa için eleme turlarında yer alıyoruz. İlk adım atıldı. Gelecek sezon hedefimiz, ilk ikiye daha da yaklaşmak olmalı çünkü çok gerideyiz. Sonra iki tarafın da opsiyonu olmasına rağmen sözleşmem sona eriyor. (2026) O zaman oturup konuşabiliriz." dedi.