Spor

Adı Beşiktaş ile anılıyordu! Salih Özcan'dan transfer cevabı

Adı Beşiktaş ile anılan milli futbolcu Salih Özcan sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Salih Özcan açıklamasında 'Ne yazık ki, medyada gerçekliği yansıtmayan ve talep etmediğim rakamlardan bahsedilmiştir.Hatırlatmak isterim ki, Borussia Dortmund Kulübü'nün sözleşmeli futbolcusu olarak halihazırda profesyonel kariyerime devam ediyorum.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

18 Ocak 2026 Pazar 17:22
Adı Beşiktaş ile anılıyordu! Salih Özcan'dan transfer cevabı
Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Beşiktaş'ın transfer gündemine gelen ancak beklentileri nedeniyle siyah-beyazlıların vazgeçtiği haberleri gündeme gelen milli futbolcu, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Salih Özcan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Şahsım hakkında özellikle son günlerde Türk Futbol Medyasında yazılan ve doğru olmayan haberler hakkında açıklama yapmak istiyorum.

Ne yazık ki, medyada gerçekliği yansıtmayan ve talep etmediğim rakamlardan bahsedilmiştir..

Hatırlatmak isterim ki, Borussia Dortmund Kulübü'nün sözleşmeli futbolcusu olarak halihazırda profesyonel kariyerime devam ediyorum.

Mevcut durumda, Milli Takımımızla birlikte, son üç senedir olduğu gibi kulübümün başarısı için çabalamaya devam edeceğim.

Bu konunun burada kapatılması dileğiyle, şahsım harici yapılan hiçbir açıklamayı dikkate almamanızı rica ederim.

Türk Futbol Kamuoyuna saygı ve sevgilerimle."

