Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, 2020'de transfer olduğu Fransa ekibi Olympique Lyon'da kadroda düşünülmeyen eski stoperi Cenk Özkacar'ın anlaşacağı yeni kulübü merakla takip ediyor. Milli futbolcunun İtalya Serie A ekibi Cremonese ile anlaşmak üzere Lyon'dan ayrıldığı bildirildi. Cenk'in en az 3 milyon avroya satılması beklenirken, Altay bu transferden yüzde 10 pay alacak.