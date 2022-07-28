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  • Adı Beşiktaş'la anılan Cenk Özkacar Cremonese'ye transfer oluyor
Spor

Adı Beşiktaş'la anılan Cenk Özkacar Cremonese'ye transfer oluyor

Adı Beşiktaş'la da anılan Lyon'un stoperi Cenk Özkacar'ın İtalya'nın Cremonese takımına transfer olacağı iddiası, futbolcunun eski takımı Altay'da heyecan yarattı.

DHA28 Temmuz 2022 Perşembe 13:26 - Güncelleme:
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, 2020'de transfer olduğu Fransa ekibi Olympique Lyon'da kadroda düşünülmeyen eski stoperi Cenk Özkacar'ın anlaşacağı yeni kulübü merakla takip ediyor. Milli futbolcunun İtalya Serie A ekibi Cremonese ile anlaşmak üzere Lyon'dan ayrıldığı bildirildi. Cenk'in en az 3 milyon avroya satılması beklenirken, Altay bu transferden yüzde 10 pay alacak.

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 Fransız spor gazetesi L'Equipe'te yer alan haberde, "2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Cenk Özkacar, Ligue 1'de hiç oynamadan Olympique Lyon'dan ayrıldı. Türk milli stoper Cremonese'ye gidiyor" ifadelerine yer verildi.

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Geçen sezon Belçika ekibi Leuven'de kiralık oynayan Cenk'in satışından Altay 1.5 milyon avro bonservis ücreti kazanmıştı. 21 yaşındaki savunmacı A Milli Takım'a yükselmişti.

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