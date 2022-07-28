Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, 2020'de transfer olduğu Fransa ekibi Olympique Lyon'da kadroda düşünülmeyen eski stoperi Cenk Özkacar'ın anlaşacağı yeni kulübü merakla takip ediyor. Milli futbolcunun İtalya Serie A ekibi Cremonese ile anlaşmak üzere Lyon'dan ayrıldığı bildirildi. Cenk'in en az 3 milyon avroya satılması beklenirken, Altay bu transferden yüzde 10 pay alacak.
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Fransız spor gazetesi L'Equipe'te yer alan haberde, "2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Cenk Özkacar, Ligue 1'de hiç oynamadan Olympique Lyon'dan ayrıldı. Türk milli stoper Cremonese'ye gidiyor"
ifadelerine yer verildi.
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Geçen sezon Belçika ekibi Leuven
'de kiralık oynayan Cenk'in satışından Altay 1.5 milyon avro bonservis ücreti kazanmıştı.
21 yaşındaki savunmacı A Milli Takım
'a yükselmişti.