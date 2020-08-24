İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ağustos 2020 Pazartesi / 5 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3802
  • EURO
    8,7345
  • ALTIN
    462.648
  • BIST100
    1115.82
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Adı Beşiktaş'la anılan Edwin Gyasi Samsunspor'a transfer oldu
Spor

Adı Beşiktaş'la anılan Edwin Gyasi Samsunspor'a transfer oldu

Transfer döneminde adı Beşiktaş'la da anılan Ganalı kanat oyuncusu Edwin Gyasi, TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Samsunspor ile anlaştı.

IHA24 Ağustos 2020 Pazartesi 13:46 - Güncelleme: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 13:46
ABONE OL

Samsunspor, sağ kanattan ceza sahası içine kat ederek sol ayağıyla attığı gollerle Hollandalı yıldız Arjen Robben’e benzetilen Ganalı oyuncu Edwin Gyasi ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Samsunspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-beyazlılar, Vukan Saviçevic, Ange-Freddy Plumain ve Guy Serge Cedric Yameogo’nun ardından son olarak CSKA Sofya forması giyen Ganalı kanat oyuncusu Edwin Gyasi ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı.

5 kez Gana A Milli Takımı formasını giymiş olan 29 yaşındaki Gyasi’nin imza törenine Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım ve Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal katıldı.

Süper Lig’den de talipleri olduğu bilinen Edwin Gyasi, kulüp bazında çıktığı 181 maçta 24 gol kaydetti.

Gyasi'nin adı geçtiğimiz haftalarda Beşiktaş'la da anılmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.