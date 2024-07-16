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Spor

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! İşte Kingsley Coman'ın kararı

Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Bayern Münih forması giyen Kingsley Coman için girişimlerde bulundu. Fransız yıldız geleceği ile ilgili kararını verdi ve sarı lacivertli ekibe gitmeyeceğini bildirdi. İşte detaylar....

16 Temmuz 2024 Salı 12:33 - Güncelleme:
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! İşte Kingsley Coman'ın kararı
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Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için sürpriz bir haber geldi.

Sky DE'de yer alan habere göre; Fenerbahçe, Kingsley Coman için son birkaç günde yeni girişimlerde bulundu.

F.BAHÇE'Yİ REDDETME SEBEBİ

Sarı lacivertli takımın girişimlerine rağmen 28 yaşındaki oyuncu, farklı planları sebebiyle bu teklifi reddetti.

Haberde Bayern Münih'in elden çıkarmak istediği oyuncunun Fenerbahçe'ye gitmeyeceği belirtildi.

YENİ BİR DETAY VERİLMEDİ

Sarı lacivertli yöneticilerin nasıl bir yol izleyeceğiyle ilgili yeni bir detay verilmedi.

Hızlı bir kanat transferi yapmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor.

BAYERN MÜNİH RAKAMLARI

28 yaşındaki Fransız futbolcu, Bayern formasıyla şu ana dek 294 maça çıktı ve 63 gol, 66 asistlik performans sergiledi.

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