Adı Fenerbahçe ile anılan Boubacar Kamara'nın yeni takımı belli oldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Fransa Ligue 1'de Olimpik Marsilya forması giyen 22 yaşındaki Fransız futbolcu Boubacar Kamara'yı transfer etti.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, "Aston Villa, Boubacar Kamara ile beş yıllık sözleşme imzaladığını duyurmaktan mutluluk duyar." denildi.

Aston Villa Teknik Direktörü Steven Gerrard, transferle ilgili, "Avrupa futbolunun en umut verici genç yeteneklerinden birini transfer ettiğimiz için çok mutluyum. Ekibimizi güçlendirmek için çok net bir planımız var ve Boubacar Kamara bunun önemli bir parçası." değerlendirmesinde bulundu.