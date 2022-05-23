İSTANBUL 23°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mayıs 2022 Pazartesi / 22 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    15,9164
  • EURO
    17,0177
  • ALTIN
    953.722
  • BIST100
    2391.29
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Adı Fenerbahçe ile anılan Boubacar Kamara'nın yeni takımı belli oldu
Spor

Adı Fenerbahçe ile anılan Boubacar Kamara'nın yeni takımı belli oldu

Marsilya ile sözleşmesi sona eren ve adı Fenerbahçe'yle de anılan Fransız ön libero Boubacar Kamara, Aston Villa'ya transfer oldu.

AA23 Mayıs 2022 Pazartesi 12:20 - Güncelleme:
ABONE OL

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Fransa Ligue 1'de Olimpik Marsilya forması giyen 22 yaşındaki Fransız futbolcu Boubacar Kamara'yı transfer etti.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, "Aston Villa, Boubacar Kamara ile beş yıllık sözleşme imzaladığını duyurmaktan mutluluk duyar." denildi.

Aston Villa Teknik Direktörü Steven Gerrard, transferle ilgili, "Avrupa futbolunun en umut verici genç yeteneklerinden birini transfer ettiğimiz için çok mutluyum. Ekibimizi güçlendirmek için çok net bir planımız var ve Boubacar Kamara bunun önemli bir parçası." değerlendirmesinde bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.