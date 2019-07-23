Adı Fenerbahçe ile anılan kaleci Olsen, Benfica yolunda

Geçen yıl Danimarka kulübü Kopenhag’tan 9 milyon Euro karşılığında alınan tecrübeli kaleci Robin Olsen’in adı sık sık Fenerbahçe ile anılsa da oyuncunun Benfica’yla prensipte anlaşmaya vardığı öğrenildi.

BRUNO LAGE OLSEN’İ İSTİYOR

Geçen sezon Roma’nın kalesini koruyan ve 35 maça çıkan Olsen, Pau Gomez’in gelişiyle ikinci plana düşerken, İsveçli eldivenin yedek kulübesinde oturmayı istemediği için Benfica’nın teklifine evet dediği belirtildi. 29 yaşındaki file bekçisini Monchi döneminde Roma’ya kazandıran Menajer Bayram Tutumlu’nun Portekiz deviyle masaya oturduğu bildirilirken, anlaşmanın önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacağı ifade edildi.

İsveç Milli Takımı’nda 31 kez forma giyen Robin Olsen daha önce Malmö, PAOK, ve Kopenhag deneyimleri yaşamıştı.