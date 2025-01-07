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Spor

Adı Fenerbahçe ile anılıyor! Roberto Firmino'nun menajeri iddialar hakkında konuştu

Adı Fenerbahçe ile transfer dedikodularına karışan Al Ahli forması giyen 33 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Roberto Firmino için menajeri konuştu. Transfer haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyleyen yıldız oyuncunun menajeri 'Fenerbahçe'den Firmino için yazılı ya da sözlü bir teklif almadık. Firmino, Al-Ahli'de kalacaktır.' dedi. İşte detaylar...

Haber Merkezi7 Ocak 2025 Salı 13:16 - Güncelleme:
Adı Fenerbahçe ile anılıyor! Roberto Firmino'nun menajeri iddialar hakkında konuştu
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Roberto Firmino'nun temsilcilerinden Nene Zini, Brezilyalı yıldızın adının Fenerbahçe ile anılması sonrası açıklama yaptı.

MENAJERİ: "TEKLİF YOK"

Al Riyadiyah'a konuşan Nene Zini, "Fenerbahçe'den Firmino için yazılı ya da sözlü bir teklif almadık. Firmino, Al-Ahli'de kalacaktır." dedi.

JAISSLE 'GÖNDERİN' DEDİ

Arap basınında yer alan diğer haberlerde ise Al Ahli Teknik Direktörü Matthias Jaissle'nin Firmino'nun performansından memnun olmadığı, takımdaki Ivan Toney'i bu bölge için yeterli gördüğü ve satılması raporunu verdiği kaydedildi.

2023 YAZINDA S.ARABİSTAN'A GİTTİ

33 yaşındaki Brezilyalı yıldız, kariyerinde Tombense, Figueirense formaları giydikten sonra Ocak 2011'de Hoffenheim'a transfer oldu. Temmuz 2015'te ise 41 milyon euro karşılığı Liverpoollu oldu. 2023 yazında ise Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'ye bedelsiz transfer oldu.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

55 defa Brezilya Milli Takımı forması giyen ve 17 gol atan Firmino, bu sezon oynadığı 19 resmi maçta 6 gol atıp 3 asist yaptı.

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