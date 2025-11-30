İSTANBUL 16°C / 9°C
Spor

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Alexander Sörloth için açıklama geldi

Adı Fenerbahçe ile anılan Norveçli golcü Alexander Sörloth için Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone'den açıklama geldi. Başarılı golcünün takımdaki durumu hakkında konuşan Diego Simeone 'Onun bu formuna ihtiyacımız var.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

30 Kasım 2025 Pazar 16:52
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Alexander Sörloth için açıklama geldi
ABONE OL

Bir dönem Trabzonspor'la Trendyol Süper Lig'de adından söz ettiren Alexander Sörloth, Atletico Madrid formasıyla gollerine devam ediyor.

İspanya LaLiga'da Real Oviedo'yu 2-0 mağlup eden Atletico Madrid'de takımının gollerini atan Sörloth, son haftalardaki formuyla da öne çıkan isimlerden birisi oldu.

Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone, maçın ardından Sörloth ile ilgili konuştu.

Simeone, Fenerbahçe ile anılan ve ayrılık haberleriyle de gündeme gelen Sörloth için "Sörloth'a bakış açım, onun bizim için çok önemli olduğu yönünde. Sörloth, başka hiçbir oyuncunun bize sunamadığı özelliklere sahip. Onun bu formuna ihtiyacımız var. Onun da mutlu olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Atletico Madrid forması altında bu sezon 17 maçta süre bulan Sörloth, 4 kez fileleri havalandırdı.

