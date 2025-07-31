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Spor

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Brahim Diaz kararını verdi

Yeni sezon hazırlıkları devam ederken Fenerbahçe'nin Real Madrid forması giyen Brahim Diaz için devrede olduğu öne sürüldü. İspanyol basınında çıkan habere göre 25 yaşındaki genç yıldız Brahim Diaz geleceği hakkında kararını verdi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ31 Temmuz 2025 Perşembe 14:22 - Güncelleme:
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Brahim Diaz kararını verdi
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Peş peşe transfer açıklamaya başlayan Fenerbahçe'nin Real Madrid forması giyen Brahim Diaz için de devrede olduğu iddiaları gündeme gelmişti.

AS'ta yer alan habere göre, Brahim Diaz'ın transfer olmaya niyeti yok. Faslı yıldızın kariyerini Real Madrid'de sürdürmek istediği belirtildi.

Diaz'ın Türkiye'ye gitmeye sıcak bakmadığı ve Fenerbahçe'ye transferinin çok düşük bir ihtimal olduğu ifade edilirken, menajerinin ise Real Madrid'le sözleşme yenileme görüşmelerinde bulunduğu aktarıldı.

2027'ye kadar Real Madrid'le sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösteriliyor.

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