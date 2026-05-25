  • Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Francesco Farioli kararını verdi
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Francesco Farioli kararını verdi

Adı bir süredir Fenerbahçe ile anılan Porto'nun başarılı teknik direktörü Francesco Farioli'nin geleceği netleşti. Başarı çalıştırıcı gelecek sezonda Porto'nun başında görev yapacak. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ25 Mayıs 2026 Pazartesi 16:44
Fenerbahçe ile adı bir süredir anılan Francesco Farioli'nin geleceği netleşti.

Portekiz Ligi'nde Porto'yu şampiyonluğa taşıyan İtalyan teknik adam hakkında son gelişmeyi Fabrizio Romano duyurdu.

Romano'nun haberine göre Farioli, gelecek sezon da Porto'nun başında görev yapacak.

PORTO'DA MUTLU, HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ

Haberde, genç teknik adamın hem Portekiz'de hem de Porto'da oldukça mutlu olduğu belirtildi. Ayrıca Farioli'nin, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olmasının kararında önemli rol oynadığı ifade edildi.

Öte yandan İtalyan çalıştırıcının, Porto Başkanı Andre Villas-Boas ile yeni sezonun transfer planlaması için görüşmelere başladığı aktarıldı.

FENERBAHÇE İDDİALARI GÜNDEME GELMİŞTİ

Farioli'nin adı daha önce de Fenerbahçe ile gündeme gelmişti. Sarı-lacivertli kulüpte seçim öncesi çalışmalarını sürdüren başkan adayı Hakan Safi'nin teknik direktör adayları arasında İtalyan çalıştırıcının ilk sıralarda yer aldığı öne sürülmüştü.

Daha önce Paolo Maldini ile yakın dost olduğunu ve danışmanlık desteği alacağını açıklayan Safi'nin, "Türkiye'yi tanıyan bir teknik adam" profili üzerinde durduğu belirtilmişti. Alanyaspor ve Fatih Karagümrük deneyimleri bulunan Farioli'nin bu nedenle listenin üst sıralarında yer aldığı iddia edilmişti.

