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  • Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! İşte Anthony Martial'ın oynamak istediği takım
Spor

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! İşte Anthony Martial'ın oynamak istediği takım

Bir süredir adı Fenerbahçe ile anılan Manchester United oyuncusu Anthony Martial'ın oynamak istediği takım ortaya çıktı.

17 Ocak 2024 Çarşamba 17:15 - Güncelleme:
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! İşte Anthony Martial'ın oynamak istediği takım
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Batshuayi'nin ayrılık ihtimaline karşın adı son dönemlerde Fenerbahçe ile anılan Manchester United'ın golcü oyuncusu Anthony Martial için dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.

TeamTalk'ın haberine göre; 28 yaşındaki golcü oyuncunun Manchester United'dan ayrılması durumunda kariyerine ülkesinde devam etmek istediği ve Ligue 1 ekibi Marsilya'da forma giymek istediği öne sürüldü.

Golcü futbolcunun İngiliz ekibinden ayrılmasının beklendiği belirtilen haberde, Fransa liginden hiçbir takımın kendisiyle ilgilenmediği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Manchester United ile olan sözleşmesi 2024 yazında sona erecek olan Martial, bu sezon çıktığı 19 maçta 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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