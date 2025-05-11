Napoli, Lille ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Kanadalı golcü Jonathan David'i kadrosuna katmak için harekete geçti. Oyuncunun menajerleri Napoli'ye gelirken, kulüp sportif direktörü Giovanni Manna'nın başkan De Laurentiis ile bir görüşme organize ettiği öğrenildi.

La Gazzetta'in haberine göre; Napoli, iki yıl önce de David'i gündemine almış ancak Osimhen'in durumundaki belirsizlik nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. Bu kez bonservis bedeli olmadan alınabilecek oyuncu için en büyük pürüz; menajerlik komisyonları ve imza parası.

PERFORMANSI

David, bu sezon 25 gol kaydederken kariyerinde 146 gole ulaştı. Napoli'nin hücum hattını güçlendirmek istediği bu dönemde, Kanadalı yıldızın transferi ciddi şekilde gündemde.