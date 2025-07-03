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Spor

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Jadon Sancho adım adım İtalyan devine

Adı Fenerbahçe ile anılan, İngiliz ekibi Mnachester United'ın oyuncusu Jadon Sancho için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 25 yaşındaki oyuncu için İtalyan devi Juventus düğmeye bastı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ3 Temmuz 2025 Perşembe 11:07 - Güncelleme:
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Jadon Sancho adım adım İtalyan devine
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Fabrizio Romano'nun iddiasına göre, Juventus Manchester United'ın kanat oyuncusu Jadon Sancho ile ilgileniyor. İtalyan ekibi, yakın zamanda eski Lille forveti Jonathan David'in transferini tamamladıktan sonra rotasını 25 yaşındaki İngiliz oyuncuya çevirdi.

Juventus, Sancho'nun temsilcileriyle iletişime geçerek transfer olasılığını araştırıyor. Ancak kaynaklar, Sancho'nun Fenerbahçe ile herhangi bir resmi görüşme yapmadığını ve bu nedenle oyuncunun Fenerbahçe'nin transfer listesinden çıkarıldığını belirtti.

PERFORMANSI

Bu sezon kulüp düzeyinde 42 maçta forma giyen Sancho, 5 gol attı ve 10 asist yaptı. Juventus, deneyimli oyuncunun hücum hattına katkı sağlamasını hedefliyor.

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