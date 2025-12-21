PSV Teknik Direktörü Peter Bosz, Utrecht maçı öncesinde Fenerbahçe ile transferde adı geçen futbolcusu Joey Veerman ile ilgili konuştu.

Joey Veerman'ın Fenerbahçe'ye transferi ile ilgili gelen soruyu yanıtlayan Bosz, "En azından ondan bir maç daha faydalanacağız, keyfini çıkaralım" dedi.

"HABERİ OKUDUĞUMDA YANINA GİTTİM"

Veerman ile ne zaman konuştun? sorusuna ise Bosz, "Haberi okuduğumda hemen yanına gittim ve o da bana durumun ne olduğunu anlattı. Sonra bu maç hakkında konuştuk ve başka bir şey yok. Benim için asıl önemli olan bu maç ve oyuncularımın odaklanması. Bu maçı yüzde 100 performansla oynayıp oynayamayacağını bilmek istiyorum." cevabını verdi.

FABRIZIO ROMANO DUYURMUŞTU

Geçtiğimiz gün Fenerbahçe'nin Joey Veerman'ın transferi için anlaşmaya vardığı öne sürülmüştü.

Fabrizio Romano'un aktardığı haberde; Sarı-Lacivertliler'in 20 milyon euronun üzerinde bonservis bedeli karşılığında PSV ile anlaşmaya vardığı ifade edilmişti.

Ayrıca haberde Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu ile de kişisel şartlarda anlaştığı, yönetici Ertan Torunoğulları'nın Hollanda'da bu transfer için resmi imzalara atacağı da belirtilmişti.

VEERMAN KİMDİR?

Joey Veerman, 19 Kasım 1998'de Hollanda'da doğdu. Kariyerine Volendam takımında başladı. 2019- 20'de Heerenveen'e giden 1.85 metre boyundaki oyuncu, Ocak 2022'de PSV'ye transfer oldu. Merkez orta sahada etkili bir performans ortaya koyan Veerman, Hollanda Milli Takımı'nda da 16 maçta forma giydi. 27 yaşındaki yıldız, oyunu iki yönlü oynayabilmesi, yüksek teknik kapasitesi ve pas kalitesiyle öne çıkıyor. Veerman, orta sahaya önemli katkı sağlaması konusunda başarılı bir profil çiziyor. Duran topları da çok etkili kullanan tecrübeli oyuncu bu sezon 8 gol, 7 asist kaydetti. Güncel piyasa değeri 27 milyon Euro...