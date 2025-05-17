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Spor

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Jonathan David'den kötü haber

Fenerbahçe'nin uzun süredir takip ettiği Jonathan David için Inter devreye girdi. Kanadalı yıldızın Serie A devine imza atmaya yakın olduğu iddia edildi.

Haber Merkezi17 Mayıs 2025 Cumartesi 22:05 - Güncelleme:
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Jonathan David'den kötü haber
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Lille'in 2020 yılında Gent'e 27 milyon euro bonservis ödeyerek kadrosuna kattığı Jonathan David, Fransız ekibindeki kariyerine sezon sonunda nokta koymaya hazırlanıyor.

5 sezon boyunca takımın hücum gücüne önemli katkı sağlayan Kanadalı golcü, kulüple sözleşmesini uzatmayarak bedelsiz olarak ayrılacak.

FENERBAHÇE DEVREDE

Jonathan David'in serbest kalacak olması, birçok kulübün radarına girmesine neden oldu. Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin yanı sıra Süper Lig temsilcisi Fenerbahçe de yıldız forveti kadrosuna katmak için fırsat kollayan takımlar arasında yer alıyor.

INTER DE HAREKETE GEÇTİ

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Serie A devi Inter, 25 yaşındaki golcü için devreye girdi. La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre, Milano temsilcisi Jonathan David ile resmi temaslara başladı.

TEKLİFE OLUMLU BAKIYOR

Haberde, Inter'in David'e yıllık 5 milyon euro maaş teklif ettiği bilgisi verilirken, Kanadalı futbolcunun bu teklife olumlu yaklaştığı aktarıldı. Taraflar arasındaki görüşmelerin kısa süre içerisinde sonuçlanması ve imzaların atılması bekleniyor.

BU SEZON NE YAPTI?

Lille formasına veda etmeye hazırlanan Jonathan David, bu sezon Fransa ekibiyle 48 maça çıktı ve 25 gol ile 12 asistlik özel bir katkı sağladı.

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