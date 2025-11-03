2023'te Al-Ahli'nin yolunu tutan Merih Demiral'ın Suudi Arabistan ekibiyle sezon sonunda sözleşmesi sona erecek. Portekiz ve İtalyan takımlarının yanı sıra Fenerbahçe'nin de gündeminde olduğu iddia edilen milli futbolcu, geleceğine dair A Bola'ya açıklamalarda bulundu. Merih Demiral şu ifadeleri kullandı:

"Suudi Arabistan'da çok mutluyum. Bu projenin ilk parçalarından biri olmaktan ve gidişattan memnunum. Transfer döneminde bize söylenen her şey yavaş yavaş meyvesini veriyor. Dediğim gibi, burada mutluyum ve gelecekte ne olacağını asla bilemezsiniz."

AL-AHLİ KARNESİ

Merih Demiral, Al-Ahli formasıyla 78 maça çıktı. 27 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi. Merih'in piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösteriliyor.