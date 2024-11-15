Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren, UEFA Avrupa Ligi'nde ise tur atlamak isteyen Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı- lacivertlilerin, daha önce Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca'nın transferinde mutlu sona ulaştığı ve Al Nassr forması giyen yıldız oyuncunun ocak ayında İstanbul'a geleceği iddia ediliyordu. Tarafların sezon başında da anlaşma sağladığı fakat teknik direktör Jose Mourinho'nun transfere onay vermediği de söylentiler arasında. Suudi Arabistan basınında ise farklı yönde haberler yapıldı. Suudi Al-Youm gazetesi, Al Nassr'ın Talisca için resmi bir teklif almadığını iddia etti.

17 MAÇTA 8 GOLLE OYNUYOR

Haberde, "Anderson Talisca'nın sezon başından beri takımdan ayrılma kararı aldığı konuşuluyor çünkü kendisine Türk kulübü Fenerbahçe başta olmak üzere Avrupa'dan birçok teklif geldi. Fakat Brezilyalı yıldız için daha sonrasında Al Nassr'a resmi bir teklif gelmedi. Kulüp tarafından bir kaynak, yıldız oyuncunun takımda kalacağını ve yakın zamanda ayrılma gibi bir düşüncesinin olmadığını söyledi. Talisca, İtalyan teknik direktör Stefano Pioli'nin liderliğinde son dönemde büyük başarılara imza atan Al Nassr kadrosunun en önemli isimlerinden biri" ifadeleri kullanıldı. 30 yaşındaki hücumcu, bu sezon şu ana kadar 17 karşılaşmada takımı için 8 gol atmayı başardı.

SÖZLEŞMESİ 2026'DA BİTİYOR

Kariyerine ülkesi Brezilya ekiplerinden Bahia'da başlayan Anderson Talisca, 2014- 15 sezonunda Portekiz devi Benfica'ya imza attı. 2016-17 sezonu başında ise Beşiktaş'a kiralık olarak gelen Sambacı, 1 yıl içerisinde siyah beyazlı taraftarların sevgisini kazanmayı başardı. Benfica'ya tekrar geri dönen 30 yaşındaki Anderson, 2017-18 sezonunu Çin temsilcilerinden GZ Evergrande'e geçici olarak geçirdi. 2018-19 başında da 19.20 milyon euro bonservisle kalıcı transferini yaptı. Talisca, son olarak 2021-22 sezonu başında Al Nassr'a 8 milyon euro bonservisle imza attı. Adı sık sık Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan yıldız oyuncunun sözleşmesi 2026 yılında bitiyor.