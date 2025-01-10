İngiltere Premier Lig'de lider Liverpool'un 12 puan gerisinde 6. sırada yer alan Manchester City, ara transfer döneminde savunma hattına takviye yapmak için harekete geçti.

Sky'da yer alan habere göre; İngiliz devi, Fransa'nın Lens takımında forma giyen Abdukodir Khusanov'u transfer etmek üzere.

BONSERVİSİ 50 MİLYON EURO

Haberde, Manchester City'nin Özbek stoper'in bonservisi için Ligue 1 ekibine 50 milyon Euro'luk bir bonservis ödemesi yapacağı kaydedildi.

FENERBAHÇE'YLE DE ADI ANILMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde çıkan haberlerde Khusanov'u Fenerbahçe'nin de istediği, özellikle teknik direktör Mourinho'nun genç oyuncuyu çok beğendiği ileri sürülmüştü.

100 BİN EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU

Lens, Khusanov'u Temmuz 2023'te Belarus'un Energetik-BGU Minsk takımından 100 bin Euro'ya transfer ettmiş. 20 yaşındaki futbolcunu Fransız kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

16 MAÇTA 1 ASİST

Bu sezon 16 maça çıkan Abdukodir Khusanov, 1219 dakika sahada kaldı ve 1 asist yaptı.