İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ocak 2025 Pazartesi / 28 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,7292
  • EURO
    37,4483
  • ALTIN
    3164.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Adı Fenerbahçe ve Galatasaray anılmıştı! İşte Strahinja Pavlovic'in transfer kararı
Spor

Adı Fenerbahçe ve Galatasaray anılmıştı! İşte Strahinja Pavlovic'in transfer kararı

Adı önce Fenerbahçe daha sonra Galatasaray ile anılan Milan'ın 23 yaşındaki genç yıldızı Strahinja Pavlovic, transfer haberleri hakkında konuştu. Milan'ın Parma'yı 3-2 yendiği maçın ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Sırp yıldız transfer için '10 maçtır oynamadım ve medyada birçok söylenti var. Ama ben buradayım ve Milan'da kalmak istiyorum.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Haber Merkezi27 Ocak 2025 Pazartesi 11:09 - Güncelleme:
Adı Fenerbahçe ve Galatasaray anılmıştı! İşte Strahinja Pavlovic'in transfer kararı
ABONE OL

Ara transfer döneminde adı önce Fenerbahçe daha sonra ise Galatasaray ile anılan Milan'ın Sırp stoperi Strahinja Pavlovic, hakkındaki iddialara yanıt verdi.

İtalya Serie A'da dün Milan'ın Parma'yı 3-2 yendiği maçta 90 dakika sahada kalan Pavlovic, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

23 yaşındaki savunma oyuncusu, teknik direktör Sergio Conceicao ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, Milan'da kalma olasılığına ilişkin sorulan bir soruya şu yanıtı verdi:

"10 maçtır oynamadım ve medyada birçok söylenti var. Ama ben buradayım ve Milan'da kalmak istiyorum."

Milan Teknik Direktörü Conceicao da futbolcusu hakkında yaptığı açıklamada "Pavlovic haftalar boyunca iyi çalıştı ve çok istekli olduğu görülüyordu. Bu ruha sahip oyuncuları seviyorum" diye konuştu.

BU SEZONKİ RAKAMLARI

İtalyan deviyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Strahinja Pavlovic, geçtiğimiz yaz Salzburg'dan Milan'a 18 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Bu sezon 16 maça çıkan Sırp savunmacı 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.