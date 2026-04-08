  • Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılmıştı! Jhon Lucumi'den transfer cevabı
Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılmıştı! Jhon Lucumi'den transfer cevabı

İtalyan ekibi Bologna forması giyen 27 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu Jhon Lucumi geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. İtalyan basının Fenerbahçe ve Galatasaray'ın listesinde olduğunu iddia ettiği yıldız savunmacı transfer için 'Ailemle, çalışma ekibimle kariyerim için en iyisinin ne olacağına bakacağız.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

BEYZA NUR YILMAZ8 Nisan 2026 Çarşamba 13:05 - Güncelleme:
Bologna forması giyen Kolombiyalı savunma oyuncusu Jhon Lucumi, geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

F.BAHÇE, G.SARAY; İDDİALARA CEVAP

İtalyan basını tarafından Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de listesinde olduğu yazılan Lucumi, Bologna ile 2027'de bitecek sözleşmesini uzatmayacağı ve takımdan ayrılmak istediği iddialarına cevap verdi.

"EN İYİSİNE BAKACAĞIZ"

Şu anda tek odak noktasının Bologna ile sezonu en iyi şekilde bitirmek olduğunu söyleyen Jhon Lucumi, "Sonra ailemle, çalışma ekibimle kariyerim için en iyisinin ne olacağına bakacağız." dedi.

"ŞU ANDA KONUŞMAK DOĞRU DEĞİL"

Bologna için sezonun kalanında elinden gelenin en iyisini yapmak istediğini söyleyen Kolombiyalı savunma oyuncusu, "Şu anda sözleşme uzatmadan bahsetmenin önemli olmadığını düşünüyorum." diye konuştu.

"DEĞERLENDİRİP KARAR VERECEĞİM"

Tüm şartları değerlendirdikten sonra en iyi kararı vereceğini söyleyen ve sadece takım değiştirmek için Bologna'dan ayrılmaya sıcak bakmadığını aktaran Lucumi, "Benim, ailem ve herkes için en iyisi neyse ona göre karar vermek doğru olur diye düşünüyorum. Kimsenin sırf bir şey yapmak için ya da sadece gitmek istediği için karar vereceğini sanmıyorum. Ben de öyle yapmayacağım. Her şeyi değerlendirdikten sonra karar vereceğim." ifadelerini kullandı.

"BURADA MUTLUYUZ"

Bologna'da mutlu olduğunu da dile getiren 27 yaşındaki savunma oyuncusu, "Burada her şey harika; beni karşılamaları, bana davranışları... Bana ve aileme gösterdikler sevgi için gerçekten minnettarım. Burada mutluyuz." dedi.

SEZON PERFORMANSI

Bologna'da bu sezon 36 maça çıkan Jhon Lucumi, savunma performansının yanı sıra 1 kez de ağları havalandırdı.

