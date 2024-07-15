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Spor

Adı Galatasaray ile anılıyordu! Adrien Rabiot'un maaş beklentisi belli oldu

Juventus ile sözleşmesi sona eren ve Galatasaray ile adı anılan Adrien Rabiot'un gideceği takımdan maaş beklentisi belli oldu.

15 Temmuz 2024 Pazartesi 15:15 - Güncelleme:
Adı Galatasaray ile anılıyordu! Adrien Rabiot'un maaş beklentisi belli oldu
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da ismi konuşulan futbolculardan biri de Adrien Rabiot.

Sarı-kırmızılıların listesinde olduğu iddia edilen futbolcunun maaş talebiyle ilgili İtalyan basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Adrien Rabiot, gideceği takımdan yıllık 8 milyon euro net ücret talep ediyor.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Rabiot geçen sezon Juventus formasıyla 35 maça çıktı. 29 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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