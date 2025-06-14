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Spor

Adı Galatasaray ile anılıyordu! Emiliano Martinez kararını verdi

Aston Villa'dan ayrılmaya hazırlanan ve Galatasaray'ın da gündemine gelen Emiliano Martinez, Premier Lig'de kalmak istiyor.

Haber Merkezi14 Haziran 2025 Cumartesi 18:39 - Güncelleme:
Adı Galatasaray ile anılıyordu! Emiliano Martinez kararını verdi
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Aston Villa forması giyen Emiliano Martinez, bu yaz İngiliz ekibinden ayrılmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDE

Martinez, Fernando Muslera sonrası yeni bir kaleci arayan Galatasaray'ın da gündemine gelmiş ve sarı-kırmızılılar, Arjantinli file bekçisinin şartlarını sormuştu.

Bolavip'te yer alan habere göre, Martinez, geleceği için kararını verdi. 32 yaşındaki futbolcu, Astvon Villa'dan sonra kariyerine Premier Lig'de devam etmek istiyor.

ADA'DAN MANU İLGİLENİYOR

Aston Villa'nın ise Premier Lig'den Manchester United'ın ilgilendiği Emiliano Martinez için 40 milyon euro'dan fazla bonservis beklentisinin olduğu yazıldı.

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Emiliano Martinez'in kulübü Aston Villa ile mevcut sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

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