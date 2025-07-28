Galatasaray'ın Gianluigi Donnarumma'ya olan ilgisi Avrupa'da büyük ses getirmişti. İtalyan eldivenin geleceği netleşmeye başlıyor.

HENÜZ ANLAŞMA YOK

Sky Sport'ta yer alan habere göre, Donnarumma ile PSG arasında sözleşme yenileme görüşmelerinde henüz anlaşmaya varılamadı.

KALMAK İSTİYOR

26 yaşındaki eldivenin tatilden dönmesinin ardından tarafların bir kez daha masaya oturacağı belirtildi. Galatasaray'ın da ilgilendiği Donnarumma'nın PSG ile yola devam etmeye istekli olduğu ve önceliği Fransız ekibine verdiği aktarıldı.

İlk etapta takımda kalmaya karar veren İtalyan eldiven, anlaşma sağlanamaması durumunda önündeki 2 seçenekten birini değerlendirecek.

Donnarumma ya 2026'ya kadar olan sözleşmesini tamamlayacak ve seneye boşa çıkacak ya da kendisine yeni bir kulüp bulacak.