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Spor

Adı Galatasaray ile anılıyordu! Inter'den Hakan Çalhanoğlu açıklaması

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ikinci maçına Urawa Red Diamonds karşısında çıkacak Inter'in başarılı teknik direktörü Cristian Chivu maç öncesi açıklamalarda bulundu. Chivu, adı bir süredir transfer haberleri ile anılan başarılı oyuncusu Hakan Çalhanoğlu için konuştu. İşte o açıklamanın detayları...

HABER MERKEZİ21 Haziran 2025 Cumartesi 15:22 - Güncelleme:
Adı Galatasaray ile anılıyordu! Inter'den Hakan Çalhanoğlu açıklaması
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Inter teknik direktörü Cristian Chivu, Urawa Red Diamonds maçı öncesi DAZN'e özel açıklamalarda bulundu. Chivu, hem oynanacak karşılaşmaya hem de son dönemde transfer iddialarının merkezinde yer alan Hakan Çalhanoğlu'na dair önemli ifadeler kullandı.

Amerika kampında bulunan Inter, 21 Haziran Cumartesi (Bugün) TSİ 21.00'de Japon temsilcisi Urawa Red Diamonds ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi konuşan Chivu, "Lumen Field'ı televizyondan çok izledim ama ilk kez buradayım. Şehrin ve kulübün NFL'de ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Bizi burada ağırlamaları ve tesislerini açmaları çok değerli" dedi.

"HAKAN, BU TAKIMIN LİDERLERİNDEN BİRİ"

Son olarak Galatasaray'la adı anılan Hakan Çalhanoğlu hakkında da konuşan Chivu, "Hakan bu takımın liderlerinden biri ve bu sahadaki varlığıyla da belli oluyor. Şu an sakatlığı nedeniyle oynamıyor ama takıma olan bağlılığı üst düzey. Transfer konusunu kendisiyle konuşmadım, neyin doğru neyin yanlış olduğunu da bilmiyorum. Ama gördüğüm kadarıyla tamamen takıma ve turnuvaya odaklı. En kısa sürede sahalara dönmek için elinden geleni yapıyor" diyerek milli yıldıza olan güvenini dile getirdi.

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