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Spor

Adı Galatasaray ile anılıyordu! Leroy Sane için resmi açıklama geldi

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, sarı kırmızılı ekibin transfer gündemine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ayrıca Abdullah Kavukcu, adı bir süredir sarı kırmızılı ekip ile anılan 29 yaşındaki Alman futbolcu Leroy Sane hakkında konuştu. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ20 Mayıs 2025 Salı 10:08 - Güncelleme:
Adı Galatasaray ile anılıyordu! Leroy Sane için resmi açıklama geldi
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Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, sarı-kırmızılıların transfer gündemine dair önemli ifadeler kullandı. Kavukcu, Leroy Sane'ye de değindi.

Bayern Münih ile sözleşmesinin sonuna gelen Leroy Sane'nin adı bir süredir Galatasaray ile anılıyordu.

"GÖRÜŞMELER OLDU"

Abdullah Kavukcu, Leroy Sane ile ocak ayında görüştüklerini doğruladı. Kavukcu, "Ocak ayında Leroy Sane ile görüşmeler oldu. Şu anda büyük bir takımın oyuncusu" dedi.

Sane dışında da bazı isimlerle görüştüklerini aktaran Kavukcu, "Bir tek Sane değil dünyada çok farklı isimler var. Nereye transfer yapacağımızın iki tanesi belli oluyor. 10 numaramız eksik oluyor, kaleci oluyor. Hangi oyuncuları alacağımızı netleştirmedik. Daha start vermedik. Bunun için başkanımızın start vermesini bekliyoruz. Konuşmalarımız oluyor, zamanı var" ifadelerini kullandı.

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