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Spor

Adı Galatasaray ile anılıyordu! Paulo Dybala Roma için kararını verdi

Adı bir süredir Galatasaray ile anılan Paulo Dybala Roma'daki geleceği hakkında kararını verdi. Roma'da soru işaretlerine neden olan Arjantinli yıldız son oynanan Parma maçındaki performansıyla kendisine şüphe ile bakanların dahi desteğini aldı. 31 yaşındaki Paulo Dybala'nın Roma için maaşında indirim yapabileceği öne sürüldü. İşte detaylar...

23 Aralık 2024 Pazartesi 12:06 - Güncelleme:
Adı Galatasaray ile anılıyordu! Paulo Dybala Roma için kararını verdi
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Galatasaray'ın transfer listesinde üst sıralarda yer alan Paulo Dybala, geleceği için kararını netleştirmeye başladı.

PARMA MAÇI HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Roma'nın Parma'yı 5-0 yendiği maçta 2 gol 1 asist ile yıldızlaşan Dybala, Roma kulübü içinde kendisine şüphe ile bakanların dahi desteğini arkasına almayı başardı.

MAAŞINDA İNDİRİME GİDECEK

Bununla birlikte takımda kalmak isteyen Paulo Dybala, mali yükümlülükler sebebiyle düşünceli olan Roma yönetimine maaşında indirime gidebileceğini iletti.

PAULO DYBALA NE DEMİŞTİ?

Parma maçının ardından açıklamalarda bulunan Dybala, "İlk günden itibaren, bu şehirdeki insanlar bana her zaman sıcaklıklarını, sevgilerini gösterdiler. Ben de her zaman formam için, onlar için, taraftarlar için her şeyimi verdim." ifadelerini kullanmıştı.

RANIERI NE DEMİŞTİ?

Roma Teknik Direktörü Claudio Ranieri ise Dybala'nın geleceği hakkında, "Paulo Dybala, iyi olduğu zaman oynar. Onu yorgun görürsem ya da oyunun başka bir şeye ihtiyacı olduğunu anlarsam çıkarırım. Jose Mourinho'nun da dediği gibi Dybala'lı Roma çok farklı! Dybala için herhangi bir transfer teklifi almadık ve bizimle kalmak istediğini biliyorum." demişti.

ROMA'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Öte yandan Roma Sportif Direktörü Florent Ghisolfi, Parma ile oynanan maçtan önce yaptığı açıklamada, "Şu anda Paulo Dybala'nın transferi için hiçbir kulüple görüşmüyoruz. Dybala bizim için önemli bir oyuncu." ifadelerini kullanmıştı.

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