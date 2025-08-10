Bayern Münih forması giyen Sacha Boey, takımdan ayrılmayı düşünmüyor.

GALATASARAY İLGİLENİYOR AMA...

Bild'de yer alan habere göre, Fransız sağ bek, eski takımı Galatasaray'ın ilgisine rağmen şu anda Alman ekibinden ayrılmayı düşünmüyor.

KENDİNİ KANITLAMA DÜŞÜNCESİ

Sacha Boey'un Bayern Münih'te kalmak ve kendisini kanıtlamak istediği yazıldı.

BAYERN PERFORMANSI

Bayern Münih forması altında toplamda 23 maçta süre bulan 24 yaşındaki sağ bek, 1 gol attı ve 4 asist yaptı.

BAYERN İLE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen Sacha Boey'un, Bayern Münih ile 2028 yılına kadar devam eden sözleşmesi bulunuyor.