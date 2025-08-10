İSTANBUL 32°C / 22°C
10 Ağustos 2025 Pazar
Spor

Adı Galatasaray ile anılıyordu! Sacha Boey kararını verdi

Alman devi Bayern Münih forması giyen Fransız yıldız Sacha Boey hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Eski takımı Galatasaray'ın gündeminde olan 24 yaşındaki genç futbolcu geleceği hakkında kararını verdi. İşte detaylar...

10 Ağustos 2025 Pazar 14:08
Adı Galatasaray ile anılıyordu! Sacha Boey kararını verdi
Bayern Münih forması giyen Sacha Boey, takımdan ayrılmayı düşünmüyor.

GALATASARAY İLGİLENİYOR AMA...

Bild'de yer alan habere göre, Fransız sağ bek, eski takımı Galatasaray'ın ilgisine rağmen şu anda Alman ekibinden ayrılmayı düşünmüyor.

KENDİNİ KANITLAMA DÜŞÜNCESİ

Sacha Boey'un Bayern Münih'te kalmak ve kendisini kanıtlamak istediği yazıldı.

BAYERN PERFORMANSI

Bayern Münih forması altında toplamda 23 maçta süre bulan 24 yaşındaki sağ bek, 1 gol attı ve 4 asist yaptı.

BAYERN İLE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen Sacha Boey'un, Bayern Münih ile 2028 yılına kadar devam eden sözleşmesi bulunuyor.

