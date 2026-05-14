Spor

Adı Galatasaray ile anılmıştı! Zenit'ten Jhon Duran için açıklama

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Rus ekibi Zenit'e kiralık olarak giden Kolombiyalı golcü Jhon Duran hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Adı Galatasaray ile anılan ve İstanbul'a gelen oyuncunun durumu hakkında Rus kulübünün sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ14 Mayıs 2026 Perşembe 12:29 - Güncelleme:
Bonservisi Al Nassr'da bulunan ve ara transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılarak Zenit'e kiralanan Jhon Duran'dan Rusya'da sezonun son haftası öncesinde beklenmedik bir hamle geldi.

AÇIKLAMA GELDİ

Zenit'ten yapılan açıklamada, Kolombiyalı forvetin, kişisel nedenlerden dolayı kulüpten izinli olarak ayrıldığı ve dönüş tarihinin daha sonra duyurulacağı belirtildi.

Rus kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Kolombiyalı forvet ile Zenit yönetimi, oyuncunun kişisel durumları nedeniyle izinli ayrılması konusunda anlaşmaya varmıştır. Geri dönüş tarihinin detayları önümüzdeki günlerde duyurulacaktır." ifadelerine yer verildi.

Adı Galatasaray ile anılan Jhon Duran'ın 2 gündür İstanbul'da olduğu ortaya çıkmıştı.

ZENİT PERFORMANSI

Zenit formasıyla 9 maça çıkan Duran 2 kez fileleri havalandırdı. 22 yaşındaki futbolcu son iki lig maçında kadroda yer almasına rağmen süre alamadı.

Rusya Premier Ligi'nde son haftaya girilirken Zenit, takipçisi Krasnodar'ın 2 puan önünde, 65 puanla lider durumda bulunuyor. Mavi beyazlılar, 17 Mayıs Pazar günü Rostov'a konuk olacak.

