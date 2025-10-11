Adi Hütter: Monaco'dan güzel anılarla ayrıldım

2023 yazında Monaco'nun başına geçen Adi Hütter, bu sezonun başında alınan kötü sonuçların ardından görevden alınmıştı.

Ancak Avusturyalı teknik adam, ayrılığını olgunlukla karşıladı. L'Équipe'e konuşan Hütter, "Son iki yılda Monaco'yu Fransa'da ilk üçe geri döndürdüğümüz ve uzun bir aradan sonra üst üste iki kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiğimiz dönemden neredeyse tamamen olumlu anılarım ve başarı hissiyatım var," dedi.

Hütter sözlerini, "Bazen yollar ayrılıyor ama ben bunu sakinlikle karşılıyorum. Arkamda iyi performans gösteren, güçlü kişiliklere sahip bir takım bırakıyorum," şeklinde sürdürdü.