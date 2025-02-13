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Spor

Adi Hütter'den Al Musrati açıklaması

Beşiktaş'ın Monaco'ya kiraladığı AL-Musrati Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Monaco-Benfica maçına damga vurdu. Maçta kırmızı kartla oyun dışında kalan Al-Musrati için teknik direktörü Adi Hütter de açıklama yaptı.

13 Şubat 2025 Perşembe 13:29 - Güncelleme:
Adi Hütter'den Al Musrati açıklaması
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Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Monaco, Benfica'yı konuk etti.

II. Louis Stadı'nda oynanan mücadeleyi Benfica 1-0 kazandı.

MUSRATI KIRMIZI KART GÖRDÜ

Monaco'nun Beşiktaş'tan kiraladığı Al-Musrati, mücadele ilk 11'de başladı. 41. dakikada faul, 52. dakikada ise itirazdan sarı kart gören Musrati, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Musrati'nin gördüğü kırmızı kart hakkında konuşan Monaco Teknik Direktörü Adi Hütter, "Gerçek şu ki ikinci sarı kart çok sertti. Al-Musrati bence agresif değildi. Hakeme doğru yürüdüğünü gördünüz mü? Ben görmedim. Evet, kurallar böyle, ama saldırgan değildi." açıklamasını yaptı.

RÖVANŞ 18 ŞUBAT'TA

Benfica ve Monaco arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ikinci maçı, 18 Şubat tarihinde Portekiz'de oynanacak.

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