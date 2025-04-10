Serie A devi Milan'da forma giyen Sırp forvet Luka Jovic için iki Beşiktaş ve Trabzonspor'un yarıştığı ortaya çıktı. Sırp futbolcunun babası Milan Jovic, Sırbistan'da yayımlanan Srpski Telegraf'a açıklamalarda bulundu. Baba Jovic, oğlunun İtalya'da kalmasından yana olduğunu söyledi: "Beşiktaş ve Trabzonspor, Jovic ile ilgileniyor ama AC Milan'da kalması daha iyi olur. Kulüpte çok fazla değişiklik olursa, o zaman kalmak mümkün olmayabilir." Bu sezon İtalyan ekibinde 9 maça çıkan 27 yaşındaki Luka, 2 kez ağları salladı. 2019'da 65 milyon euroya Frankfurt'tan Real Madrid'in yolunu tutan yetenekli futbolcu, şimdilerde 2.5 milyon euroya kadar düştü. Sırp Milli Takımı'nda çıktığı 44 maçta ise 11 gol kaydetti.